È morto Renato Casaro storico illustratore di locandine per Hollywood

È morto l’ultimo grande cartellonista di Hollywood. Renato Casaro, celebre illustratore di capolavori del cinema italiano e internazionale, è deceduto al Ca’ Foncello di Treviso, dove era ricoverato da giorni per una broncopolmonite. Il 26 ottobre avrebbe compiuto 90 anni. Impossibile citare tutti i poster e le locandine che ha realizzato nel corso della sua carriera: celebre il suo sodalizio con Sergio Leone, per cui realizzò quelli di Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più con il protagonista Clint Eastwood in primo piano o quello famoso de Il buono, il brutto, il cattivo. Ha lavorato anche con Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci e immortalato star del calibro di Bud Spencer, Terence Hill, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. 🔗 Leggi su Lettera43.it

