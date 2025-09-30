È morto Renato Casaro l'illustratore che dipinse il cinema aveva una broncopolmonite | sue le locandine più iconiche

È morto Renato Casaro, l'illustratore era noto per le sue iconiche locandine cinematografiche. Si è spento a 89 anni, era ricoverato per una broncopolmonite all'ospedale di Treviso. Amato a livello internazionale, aveva tra i suoi estimatori anche Sergio Leone, Quentin Tarantino e Francis Ford Coppola. Sue le locandine di film cult come Balla coi lupi e C'era una volta in America. 🔗 Leggi su Fanpage.it

