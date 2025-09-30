È morto Jean Luc Stote il visionario francese che amava la musica e Brescia

Lidentita.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Jean Luc Stote, anima visionaria della musica con l'amore per la città di Brescia. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

200 morto jean luc stote il visionario francese che amava la musica e brescia

© Lidentita.it - È morto Jean Luc Stote, il visionario francese che amava la musica e Brescia

In questa notizia si parla di: morto - jean

Jean-Pierre Thorn: il regista francese, co-fondatore di ACID, è morto a 78 anni

Dieci giorni di torture in diretta, trovato morto lo streamer Jean Pormanove

Jean Pormanove, streamer di Kick che si sottoponeva a violenze e umiliazioni, è morto in diretta davanti a migliaia di spettatori

200 morto jean lucMorto Jean-Luc Stote, il frontman della Festa della Musica - Stroncato da un infarto nella notte, l'ex capo redattore del settore cultura di radio Onda d'Urto si è spento all'età di 74 anni ... Segnala brescia.corriere.it

Morto Jean-Luc Stote: portò la Festa della musica a Brescia - Il ricordo di Radio Onda d’Urto: «&#200; stato mille cose in una» ... giornaledibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Jean Luc