E' morto Enzo Corleone l' imprenditore palermitano che esportò i limoni in tutto il mondo

Palermotoday.it | 30 set 2025

Era ancora un ragazzo quando alternava ai banchi di scuola i turni in fabbrica, affiancando i fratelli maggiori, imparando a riconoscere a occhi chiusi l'essenza di un limone maturo o la consistenza giusta per un'estrazione perfetta. L'agroindustria palermitana dice addio a Enzo Corleone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

