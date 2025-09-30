È legittimo che ai francesi non piaccia l’autentica pizza napoletana?
L’attacco su Le Figaro è diretto e per nulla diplomatico: « Già dall’esterno lo spettacolo non promette bene. Anzi, sembra di assistere a una mandria in fila, un gregge impaziente. Una coda interminabile, una folla che scalpita per entrare, decine di teste chine sullo smartphone come automi, tra influencer del nulla e adepti che non si capisce se siano spinti più dalla fame o da uno stato da zombie. Scene già viste: il ritorno di Burger King a Saint-Lazare, l’apertura di Big Mamma a Oberkampf, il boom di Dumbo nel Marais o le offerte Nutella del sabato all’ipermercato di Tourcoing. Evidentemente appetito e spirito hanno ormai lo stesso destino, entrambi al ribasso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
