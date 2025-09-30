Un film sta creando scompiglio all’interno del panorama politico nostrana e, almeno per ora, potrebbe essere argomento di discussione anche nei prossimi giorni. Si tratta Open Arms - La legge del mare, un film spagnolo del 2021, che racconta precisamente la storia di Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola Open Arms, che ha conquistato le prime pagine dei giornali italiani e non solo. Open Arms, infatti, è la stessa Ong protagonista del processo per sequestro di persona nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini. Un processo che l’attuale ministro dei Trasporti ha vinto. Il problema di tutta questa vicenda è uno solo: questo film sarebbe dovuto andare in onda questa sera in prima serata su Rai 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È Anti-italiano". La Lega insorge contro il film pro immigrazione sulla Open Arms