E allora manda la Finanza Rissa totale in studio Giletti reagisce così a quella frase

Thesocialpost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Garlasco torna a far discutere. Nella puntata de “Lo Stato delle Cose” andata in onda su Rai 3 lunedì 29 settembre, il conduttore Massimo Giletti ha ospitato in studio Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, per affrontare i nuovi sviluppi sull’ indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L’inchiesta – ancora aperta – ruota intorno a un presunto pagamento di denaro ai genitori di Sempio da parte dei suoi familiari, con l’obiettivo di ottenere una rapida archiviazione dell’indagine su di lui nel 2017, archiviazione ritenuta da molti sospettosamente veloce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

e allora manda la finanza rissa totale in studio giletti reagisce cos236 a quella frase

© Thesocialpost.it - “E allora manda la Finanza”. Rissa totale in studio, Giletti reagisce così a quella frase

In questa notizia si parla di: manda - finanza

La Procura manda Finanza, Ispettorato del lavoro e l'ufficio Immigrazione a setacciare Gruppo 8 e Sofalegname

Cerca Video su questo argomento: Manda Finanza Rissa Totale