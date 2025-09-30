News Tv. La vicenda di Garlasco continua a catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media. Durante la puntata di Lo Stato delle Cose, trasmessa su Rai 3 il 29 settembre, il conduttore Massimo Giletti ha affrontato i nuovi sviluppi dell’indagine che coinvolge l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, insieme all’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio. Il dibattito si è subito acceso, portando in primo piano dettagli inediti e sollevando interrogativi sulla gestione delle indagini e sui rapporti tra famiglie e magistratura. Leggi anche: De Martino e. “Lei che belva si sente?”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “E allora manda la finanza”. Rissa totale in studio da Giletti: il conduttore reagisce così