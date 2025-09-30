Dybala presto papà l’annuncio con la moglie Oriana sui social

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'attaccante della Roma Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono in attesa del loro primo figlio. "Primo post di noi tre", ha scritto la moglie dell'attaccante giallorosso condividendo un video con le immagini dell'ecografia. Dal post abbinato al video, vista la presenza di un fiocco rosa, si può pensare che la coppia aspetti una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dybala - presto

Roma: Dybala e N'Dicka tornano in gruppo. Presto anche Pellegrini con i compagni

Gasperini: "Roma favorita in Europa? È presto per dirlo. Dybala e Bailey tornano dopo la sosta"

dybala presto pap224 l8217annuncioDybala presto papà, l’annuncio con la moglie Oriana sui social - "Primo post di noi tre", ha scritto la moglie dell'attaccante giallorosso condividendo un vid ... Riporta cn24tv.it

Dybala diventerà papà, la sua Oriana è in dolce attesa della prima figlia: il VIDEO emozionante che annuncia la splendida notizia per l’ex Juventus - Dybala presto diventerà papà, la sua Oriana è in dolce attesa della prima figlia: il VIDEO emozionante che riguarda l’ex Juventus Un fiocco rosa per la “Joya”. Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Dybala Presto Pap224 L8217annuncio