Dybala e Oriana Sabatini aspettano una bimba | la prima foto insieme

Appeso sulla porta dello stadio Olimpico, lì dove gioca la Roma, presto sarà appeso un fiocco rosa. Uno dei campioni della squadra giallorossa ha annunciato di star per diventare papà. Si tratta dell’argentino Paulo Dybala, in attesa del primo figlio con la moglie Oriana Sabatini. Gli emozionatissimi futuri genitori annunciano che si tratterà di una bimba. Dybala diventa papà. “Il primo post di noi tre”: così Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno annunciato l’ampliamento della propria famiglia. La coppia è in dolce attesa di una bambina il cui arrivo è previsto nel mese di febbraio. Ad annunciarlo, gli stessi, emozionatissimi, futuri genitori con un commovente reel condiviso su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dybala e Oriana Sabatini aspettano una bimba: la prima foto “insieme”

In questa notizia si parla di: dybala - oriana

Oriana Sabatini sorprende Dybala, il regalo per l’anniversario di matrimonio

Oriana Sabatini sorprende Dybala per il primo anniversario, l’insolito regalo al marito: “207 motivi per amarti”

Dybala-Oriana, primo anniversario di nozze. Scambio di dediche e un…lungo elenco

Dybala diventa papà: l’annuncio social insieme alla moglie Oriana #ASRoma - X Vai su X

Dybala e Oriana Sabatini aspettano una bimba: la prima foto “insieme” - “Il primo post di noi tre”: così Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno annunciato l’ampliamento della propria famiglia. Riporta dilei.it

Dybala e Oriana Sabatini aspettano il primo figlio: l’annuncio su Instagram - Splendida notizia per Paulo Dybala e Oriana Sabatini: la coppia ha annunciato su Instagram di aspettare il primo figlio. Scrive ilovepalermocalcio.com