Dybala diventerà papà la sua Oriana è in dolce attesa della prima figlia | il VIDEO emozionante che annuncia la splendida notizia per l’ex Juventus
Dybala presto diventerà papà, la sua Oriana è in dolce attesa della prima figlia: il VIDEO emozionante che riguarda l’ex Juventus. Un fiocco rosa per la “Joya”. Una notizia splendida illumina il mondo del calcio: Paulo Dybala e Oriana Sabatini diventeranno presto genitori. La coppia ha annunciato con grande gioia l’arrivo della loro prima figlia, scatenando un’ondata di affetto da parte di tifosi e amici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORIANA (@orianasabatini) L’annuncio della coppia. La lieta notizia è arrivata attraverso i canali social dei due, con un post che ha subito fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di messaggi di congratulazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: dybala - diventer
Dybala diventerà papà! Il dolce annuncio della Joya e di sua moglie Oriana. VIDEO! #ASRoma #Dybala https://vocegiallorossa.it/social/dybala-diventera-papa-il-dolce-annuncio-della-joya-e-di-sua-moglie-oriana-video-272477… - X Vai su X
Quando Ronaldo arrivò alla Juventus, Dybala aveva già segnato 68 gol con la maglia bianconera. Poi il tempo è passato, e Ronaldo ha raggiunto quota 100 prima di lui… con entrambi che hanno festeggiato il centesimo gol nella stessa partita. 134 presenze, - facebook.com Vai su Facebook
Dybala torna a Roma, le immagini in stampelle: "In campo a settembre? Non lo so" - Non lo è mai in questi casi, ma Paulo Dybala, accolto dai cronisti a Ciampino dopo la sua operazione al tendine a Londra, si è fermato a parlare per qualche minuto con i giornalisti. Lo riporta corrieredellosport.it
Dybala lascia la Roma? Le ultime sul futuro della Joya - Qadsiah saltato alla fine più per la volontà del giocatore che per quella ... Riporta romatoday.it