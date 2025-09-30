Dybala diventerà papà la sua Oriana è in dolce attesa della prima figlia | il VIDEO emozionante che annuncia la splendida notizia per l’ex Juventus

Dybala presto diventerà papà, la sua Oriana è in dolce attesa della prima figlia: il VIDEO emozionante che riguarda l’ex Juventus. Un fiocco rosa per la “Joya”. Una notizia splendida illumina il mondo del calcio: Paulo Dybala e Oriana Sabatini diventeranno presto genitori. La coppia ha annunciato con grande gioia l’arrivo della loro prima figlia, scatenando un’ondata di affetto da parte di tifosi e amici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORIANA (@orianasabatini) L’annuncio della coppia. La lieta notizia è arrivata attraverso i canali social dei due, con un post che ha subito fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di messaggi di congratulazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

