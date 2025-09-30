Dybala diventa papà | l’annuncio social insieme alla moglie Oriana
In attesa di tornare a vederlo sfornare giocate sul terreno di gioco, Paulo Dybala può festeggiare una bellissima notizia insieme alla moglie Oriana Sabatini. Il numero 21 della Roma diventerà infatti papà per la prima volta, con l’annuncio ufficiale che è arrivato direttamente dalla cantante e modella argentina. Attraverso il proprio profilo Instagram, la compagna della Joya ha postato un filmato emozionante della coppia durante i primi controlli, con una didascalia che recita: “Il primo post di noi 3”. Gasperini attende il rientro di Dybala. Dybala e Oriana hanno dunque voluto condividere un momento di immensa gioia, con la Joya che nel breve futuro aprirà dunque un nuovo capitolo importante della propria vita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
