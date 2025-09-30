DV e Ghenos Games un autunno ricco di novità

DV e Ghenos Games svelano le loro nuove proposte per un autunno ricco di novità, creatività e gioco strategico da condividere in famiglia e tra appassionati. Con un calendario ricco di uscite nei mesi di settembre e ottobre, i due brand annunciano una serie di novità pensate per soddisfare tutte le tipologie di giocatori, dai casual gamer alle famiglie, fino ai boardgamer più esperti. Anachrony – Edizione Essenziale. Editore: Ghenos Games Day One: 19 settembre 2025 In Anachrony siete i Leader di una delle Vie ideologiche della Nuova Terra. Il vostro obiettivo finale è di prepararvi all’imminente impatto di un asteroide, garantire un futuro al vostro popolo e imporvi sulle altre tre Vie come ideologia dominante nel modellare il futuro dell’umanità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

