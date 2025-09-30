Durante una festa privata | È stata violentata da ubriaca non archiviate il caso della 16enne

Ravenna, 30 settembre 2025 – Il materiale in mano alla procura è già di per sé “solido e sufficiente”. La richiesta di archiviare la denuncia di violenza sessuale di quella studentessa 16enne ravennate “evidenzia una serie di lacune”. Il gip deve quindi rigettarla: o a favore di ulteriori indagini o mandando direttamente a giudizio l’indagato, anche lui ravennate e all’epoca 17enne. È quanto l’avvocato Aldo Guerrini, legale dei genitori della ragazza, ha chiesto al tribunale dei minorenni di Bologna per ciò che è accaduto a inizio maggio 2024 in una festa privata organizzata in un locale pubblico alle porte della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it