Duecento occhiali donati ai detenuti del carcere Piazza Lanza nel progetto Rivedere la vita

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mille paia di occhiali ai detenuti degli istituti penitenziari Pagliarelli e Ucciardone di Palermo e Piazza Lanza di Catania. A donarli è stata la Fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia, nell'ambito del progetto "Rivedere la vita", elaborato dalla fondazione Myra con il patrocinio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: duecento - occhiali

duecento occhiali donati detenutiOcchiali da vista donati ai detenuti di tre carceri siciliane, Albano: «Progetto che può favorire percorsi di reinserimento» - Mille paia di occhiali ai detenuti degli istituti penitenziari Pagliarelli e Ucciardone di Palermo e Piazza Lanza di Catania. Secondo ilfattonisseno.it

Cerca Video su questo argomento: Duecento Occhiali Donati Detenuti