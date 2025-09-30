Due studenti arrestati dopo il corteo per Gaza a Milano ottengono l’ok per andare a scuola
Nel pomeriggio è stato formalmente depositato il provvedimento di autorizzazione che consente ai due studenti liceali, entrambi diciassettenni e arrestati otto giorni fa per resistenza aggravata e danneggiamento durante gli scontri avvenuti in stazione Centrale a Milano al termine del corteo per Gaza, di allontanarsi dall’abitazione nei giorni e negli orari dedicati alle lezioni scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
I due studenti del Carducci arrestati negli scontri a Milano potranno andare a scuola
