Due scosse di terremoto anche a Bagnoregio

Due scosse di terremoto di magnitudo 1,9 sono state registrate oggi, 30 settembre, a poca distanza l'una dall'altra nella zona di Bagnoregio. Il primo evento è avvenuto alle 19,26 a una profondità di 4 chilometri, mentre il secondo si è verificato alle 19,27 a una profondità di cinque chilometri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

