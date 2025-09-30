Due kg di droga in un vano condominiale i carabinieri attendono finché non arriva qualcuno

Genovatoday.it | 30 set 2025

Prima la scoperta della droga e poi di chi l'aveva nascosta. Nella serata di venerdì 26 settembre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sestri Levante hanno rinvenuto 21 panetti di hashish e diversi ovuli, per un peso complessivo di oltre due chilogrammi.I militari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

