Due giustizie una terra | il sistema giuridico duale in Cisgiordania
Nel cuore del Medio Oriente, su una striscia di terra che misura appena 5.860 chilometri quadrati, si consuma quotidianamente una delle più complesse contraddizioni del diritto internazionale contemporaneo. La Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967, è diventata il teatro di un esperimento giuridico senza precedenti. La coesistenza di due sistemi legali paralleli che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: giustizie - terra
MARSILIO SU VITTORIA ACQUAROLI La squillante vittoria di Francesco Acquaroli rende giustizia del grande lavoro svolto con umiltà e dedizione al servizio della sua terra. Con l'amico fraterno Francesco e con le Marche continueremo a lavorare insieme per - facebook.com Vai su Facebook
Due popolazioni di comete oscure del sistema solare potrebbero spiegare l'origine degli oceani terrestri - L'acqua che compone gli oceani è stata un ingrediente fondamentale per lo sviluppo della vita sulla Terra. Riporta lescienze.it