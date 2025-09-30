Due giorni di musica parole e cultura arriva Chieri sunset voices

Nell’area verde di Chieri del “Parco PA.T.C.H. – Parco Tessile Chierese” Venerdì 3 e sabato 4 ottobre (ore 1824) “CHIERI SUNSET VOICES”, come dire “Chieri Voci del Tramonto”. Tutto nasce e si svolge infatti a quell’ora: per due giorni, venerdì 3 e sabato 4 ottobre, dalle 18 alle 24. Sei ore “tramontane” e “notturne”. Dove? In quel di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Due giorni di musica, parole e cultura, arriva “Chieri sunset voices”

In questa notizia si parla di: giorni - musica

Arezzo accende l’estate con il Men/Go Music Fest 2025: sei giorni di musica a ingresso libero

Il Festival delle Ville Vesuviane entra nel vivo con altri sette giorni tra teatro, musica e poesia

Due giorni di Pride ’ResistentT’. Musica, politica e corteo in centro

Agenda Molise: musica, cinema, libri ma anche sport nei giorni a cavallo tra settembre e ottobre servizio di Filippo Bernardi montaggio di Danilo Sergio #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com Vai su Facebook

"E tu splendi invece": due giorni di letteratura e musica in memoria di Giulia Gioia - Il 22 e 23 ottobre 2025, la città di Francavilla Fontana ospita la prima edizione di "E tu splendi invece", un festival che celebra la memoria di Giulia Gioia, giovane editor e r ... Si legge su brindisireport.it

La musica del Settecento fa tappa in San Girolamo: due giorni di concerti per Lucca Genius Loci - Tra i protagonisti dell’evento il violinista Davide Alogna in duo col pianista Fabrizio Datteri Prende il via sabato e domenica (20 e 21 settembre), con quattro preziosi concerti, Lucca Genius Loci, l ... Si legge su luccaindiretta.it