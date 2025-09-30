Due donne perdono l' equilibrio e cadono sul bus trasportate dal personale sanitario al pronto soccorso

Anconatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Doppio intervento da parte del personale sanitario nella giornata di oggi sui mezzi della Conerobus. Attorno alle 12, in zona piazza Ugo Bassi, la Croce Gialla ha prestato soccorso a una 83enne caduta all’interno del bus: l’anziana è stata trasportata al pronto soccorso di Senigallia per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

