Droni jet e minacce | l’Europa si arma ed è sempre più vicina al conflitto con Mosca

Sconfinamenti – alcuni veri, altri presunti – di jet e droni russi sull’UE, rapporti diplomatici sotto zero e continui botta e risposta tra i leader europei e il Cremlino. Sembra proprio che l’escalation tra NatoUe e Russia si aggravi di ora in ora, con il rischio che un minimo incidente possa far precipitare la situazione. Del resto, se è vero che le forze armate di Vladimir Putin da oltre venti giorni stanno effettuando provocazioni – come emerso dal caso dei jet di Mosca penetrati nello spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti – è altrettanto vero che nell’Unione Europea il tema della guerra con la Russia è stato ampiamente sdoganato e, malgrado le perplessità sulla reale capacità russa di attaccare un Paese Nato, viene sbandierato a più non posso dai politici europei come giustificazione per un pesante riarmo da usare in ottica di deterrenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Droni, jet e minacce: l’Europa si arma ed è sempre più vicina al conflitto con Mosca

