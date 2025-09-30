Droga e soldi Uomo finisce in carcere
Un arresto, due denunce, droga e soldi in contanti sequestrati. E’ questo il bilancio di un’operazione portata a termine dal personale della Squadra mobile cittadina nella zona di Barbanella, iniziata prima in strada e continuata poi all’interno di un’abitazione. In precedenza i poliziotti avevano trovato elementi tali da far sospettare l’esistenza di un’attività di spaccio, e da lì era iniziata un’attività di sorveglianza che ha consentito di trovare conferma ai sospetti. Una persona, infatti, è stata bloccata e perquisita, con l’attività che è poi continuata nella sua abitazione dove gli agenti hanno trovato 36 involucri contenti polvere di colore beige (risultata poi essere eroina ), per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, a materiale per il confezionamento delle dosi e a una somma di denaro di circa 4800 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
droga - soldi
