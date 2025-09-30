Droga e sicurezza la sindaca Salis | Nel centro storico siamo oltre l’emergenza | Foto

Ilsecoloxix.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sopralluogo della prima cittadina e di parte della giunta tra via Prè, piazza delle Marinelle, vico Santa Fede, vico degli Adorno, piazza Don Gallo e vico Croce Bianca. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

droga e sicurezza la sindaca salis nel centro storico siamo oltre l8217emergenza foto

© Ilsecoloxix.it - Droga e sicurezza, la sindaca Salis: “Nel centro storico siamo oltre l’emergenza” | Foto

In questa notizia si parla di: droga - sicurezza

Dietro le sbarre di Opera: come fa la droga ad entrare nel carcere di massima sicurezza di Milano?

Dipendenti in nero, droga e sicurezza sul lavoro: raffica di multe e denunce in città

Dl Sicurezza, Mantovano: Polemiche su cannabis light? "E' una droga e dà dipendenza" – Il video

droga sicurezza sindaca salisDroga e sicurezza, la sindaca Salis: “Nel centro storico siamo oltre l’emergenza, serve l’aiuto del governo” - Sopralluogo della prima cittadina e di parte della giunta tra via Prè, piazza delle Marinelle, vico Santa Fede, vico degli Adorno, piazza Don Gallo e vico ... Segnala ilsecoloxix.it

droga sicurezza sindaca salisDroga e spaccio, Salis nel centro storico: "Oltre l'emergenza, il Governo ci deve aiutare con i minori non accompagnati" - "Da inizio anno abbiamo accolto 400 minori non accompagnati, solo stanotte ne sono stati registrati altri 9, questo per dare l’idea di quale sia l’entità del tema. primocanale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Droga Sicurezza Sindaca Salis