Dramma sulla provinciale tra Caiazzo e Alvignano | in incidente muore ragazzo di 17 anni
Era un ragazzo di soli 17 anni. Si chiamava Cristian Femiano, originario di Caiazzo (Caserta), la giovane vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Strada Provinciale che collega Caiazzo ad Alvignano. Cristian – come . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Caiazzo / Alvignano. Incidente mortale nella notte, muore un sedicenne, feriti gli altri che viaggiavano sulla stessa vettura - Nella notte appena trascorsa, sulla provinciale che collega Alvignano e Caiazzo si è ...