Dramma sulla provinciale tra Caiazzo e Alvignano | in incidente muore ragazzo di 17 anni

Teleclubitalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era un ragazzo di soli 17 anni. Si chiamava Cristian Femiano, originario di Caiazzo (Caserta), la giovane vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Strada Provinciale che collega Caiazzo ad Alvignano.   Cristian – come . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

dramma sulla provinciale tra caiazzo e alvignano in incidente muore ragazzo di 17 anni

© Teleclubitalia.it - Dramma sulla provinciale tra Caiazzo e Alvignano: in incidente muore ragazzo di 17 anni

In questa notizia si parla di: dramma - provinciale

Cercatore di funghi comasco precipita dal bosco e muore sulla Provinciale: il dramma di Valerio Tarelli

dramma provinciale caiazzo alvignanoCaiazzo / Alvignano. Incidente mortale nella notte, muore un sedicenne, feriti gli altri che viaggiavano sulla stessa vettura - Nella notte appena trascorsa, sulla provinciale che collega Alvignano e Caiazzo si è ... Secondo clarusonline.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Provinciale Caiazzo Alvignano