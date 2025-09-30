Dramma Buongiorno | STAGIONE FINITA | I medici del Napoli non hanno capito niente

Dramma Buongiorno: STAGIONE FINITA I medici del Napoli non hanno capito niente"> Un’altra stagione da dimenticare per il difensore del Napoli: terminata in anticipo anche questa annata. Le ultime. Alessandro Buongiorno ha preso parte al big match di San Siro contro il Milan. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore qualche giorno fa hanno infatti evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Una diagnosi che pesa come un macigno: l’ex Torino sarà costretto a fermarsi, saltando anche l’attesa sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Un inizio di stagione tutto in salita: ma occhio anche al futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

