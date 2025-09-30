l’uscita di downton abbey: the grand finale in formato domestico. Da oggi è possibile assistere a Downton Abbey: The Grand Finale direttamente a casa, segnando la conclusione ufficiale della celebre saga. Questo film, che rappresenta il capitolo finale dell’universo di Downton Abbey, include sia la serie televisiva storica che i tre lungometraggi successivi. La pellicola si concentra sullo sviluppo di Lady Mary (Michelle Dockery), impegnata a consolidare il controllo su Downton Abbey mentre la famiglia affronta le conseguenze del suo divorzio e si prepara a un nuovo capitolo. Inoltre, Universal Pictures ha fornito in esclusiva a ScreenRant un video dietro le quinte dedicato alla produzione del film, mostrando alcune scene girate nel maestoso Highclere Castle. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Downton abbey: finale straordinario e contenuti esclusivi dietro le quinte