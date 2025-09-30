Down Cemetery Road è la prossima serie imperdibile per chi adora Slow Horses
I fan di Slow Horses davanti a Down Cemetery Road saranno super soddisfatti. Non solo la nuova serie Apple TV+ è nel pieno della sua quinta stagione e costante nella sua eccellenza, ma presto sarà affiancata da un nuovo adattamento di un'opera di Mick Herron, l'autore dei romanzi da cui è tratta la serie cult con Gary Oldman. Down Cemetery Road unisce dramma e mistero e a viverla da protagonista sarà l'attrice doppio premio Oscar Emma Thompson nei panni della detective privata Zoë Boehm, non molto entusiasta del suo lavoro che da troppo tempo consiste principalmente nel rivelare delle infedeltà. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
