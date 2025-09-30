Dopo la prima giornata di due settimane fa, la Champions League 2025-2026 è pronta a tornare in scena con la seconda giornata della “Fase Campionato”, quella nella quale sono impegnate tutte e 36 le squadre partecipanti al torneo. Tanti i match in agenda in questo 30 settembre, con gli occhi puntati in particolare sulle gare che riguarderanno l’Atalanta, pronta a ospitare i belgi del Club Brugge (alle ore 18.45 alla New Balance Arena, e l’Inter, che riceverà i cechi dello Slavia Praga (alle ore 21.00 a San Siro) Come seguire i match in tv? Dalle 18.45 su Sky Sport Max e Sky Sport 251 sarà disponibile in diretta tv l’opzione Diretta Gol Champions League, mentre la partita “singola” dei bergamaschi sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere la Champions League oggi in tv: orari partite 30 settembre, programma, canali, streaming