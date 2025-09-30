Dove vedere la Champions League oggi in tv | orari partite 1° ottobre programma canali streaming

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda giornata della League Phase della Champions League 2025-2026 ha ancora emozioni, gol e spettacolo questa sera, mercoledì 1° ottobre, dopo gli incontri andati in scena ieri. Ancora tantissimi i match in programma quest’oggi, con gli occhi puntati in ottica italiana sugli incontri che vedranno impegnati il Napoli, allo stadio Maradona contro i lusitani dello Sporting, e la Juventus, attesa dalla dura trasferta spagnola contro il Villarreal. Come seguire i match in tv? Il programma si aprirà alle 18.45 con due partite, visibili singolarmente, e l’opzione Diretta Gol per seguire sia in tv su Sky Sport sia in streaming su NOW e Sky Go. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere la champions league oggi in tv orari partite 1176 ottobre programma canali streaming

© Oasport.it - Dove vedere la Champions League oggi in tv: orari partite 1° ottobre, programma, canali, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - champions

Dove vedere in tv e streaming il sorteggio di Champions League di calcio: orario, programma e fasce complete

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

vedere champions league oggiDove vedere la Champions League oggi in tv: orari partite 1° ottobre, programma, canali, streaming - 2026 ha ancora emozioni, gol e spettacolo questa sera, mercoledì 1° ottobre, dopo gli ... Si legge su oasport.it

vedere champions league oggiCome vedere la seconda giornata di Champions League in streaming e TV - Scopri come vedere in TV e in streaming tutte le partite della seconda giornata di Champions League. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Champions League Oggi