Dove vedere la Champions League oggi in tv | orari partite 1° ottobre programma canali streaming

La seconda giornata della League Phase della Champions League 2025-2026 ha ancora emozioni, gol e spettacolo questa sera, mercoledì 1° ottobre, dopo gli incontri andati in scena ieri. Ancora tantissimi i match in programma quest’oggi, con gli occhi puntati in ottica italiana sugli incontri che vedranno impegnati il Napoli, allo stadio Maradona contro i lusitani dello Sporting, e la Juventus, attesa dalla dura trasferta spagnola contro il Villarreal. Come seguire i match in tv? Il programma si aprirà alle 18.45 con due partite, visibili singolarmente, e l’opzione Diretta Gol per seguire sia in tv su Sky Sport sia in streaming su NOW e Sky Go. 🔗 Leggi su Oasport.it
