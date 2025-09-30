Dov' è casa? | proiezione del documentario sull’autonomia abitativa di tre giovani persone con disabilità
All'interno dell'annuale convegno del Centro Balducci, giunto alla sua 33esima edizione, sarà proiettato in anteprima il documentario “Mai soli”, sull’autonomia abitativa di tre giovani persone con disabilità. Il lavoro è frutto di un progetto realizzato in collaborazione tra le rispettive. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
