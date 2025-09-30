Dorme in un cassonetto per rifiuti e viene scambiato per un cadavere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno portato a termine un'indagine lampo che ha portato all'arresto di un 30enne straniero, ritenuto il presunto responsabile del reingresso irregolare nel territorio dello Stato.L'inizio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La pizzeria “Little Caesars” ha trasformato un cassonetto in una porta aperta: a chi cercava tra i rifiuti, hanno lasciato un messaggio semplice e rivoluzionario: “Entra, ti aspetta pizza calda e acqua, gratuitamente”. In un mondo che spesso volta lo sguardo, ques - facebook.com Vai su Facebook

