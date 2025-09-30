Doppio intervento dei vigili del fuoco in Ossola per salvare tre persone
Due interventi e tre persone soccorse dai vigili del fuoco nella giornata di ieri, lunedì 29 settembre, in Ossola.Un uomo di 73 anni, affetto da una malattia degenerativa, ha perso l'orientamento a Orcesco, nel comune di Druogno, in Val Vigezzo. Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: doppio - intervento
Abusi etilici nella notte, due giovani trovati a terra privi di sensi: doppio intervento della Croce Gialla
Valmasino, escursionista ferito e coppia dispersa: doppio intervento del soccorso alpino
West Nile, conclusa a Cisterna la disinfestazione larvicida. Il 7 agosto nuovo doppio intervento
Doppio intervento dei vigili del fuoco per incidenti a Torbole e sulla Gardesana - facebook.com Vai su Facebook
Doppio intervento sul Corno Piccolo, due scalatori recuperati - X Vai su X
Caserta, giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco: doppio intervento a Mondragone e Sessa Aurunca - Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. Segnala ilpuntoamezzogiorno.it
Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per alberi caduti - La perturbazione prevista per lunedì è arrivata in anticipo, causando disagi già nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre ... Secondo targatocn.it