Doppio incidente sulla Fi-Pi-Li | traffico in tilt fra Ginestra e Lastra a Signa
Firenze, 30 settembre 2025 – Traffico in tilt sulla Firenze-Pisa-Livorno per un doppio incidente stradale nella zona di Lastra a Signa. Interessate dai sinistri, entrambe le direzioni di marcia sulla superstrada, con conseguenti ingorghi anche sulla viabilità ordinaria. Da capire la dinamica dei sinistri, ma è possibile che il secondo incidente (quello in direzione mare) sia avvenuto proprio a causa del primo, per i rallentamenti che vengono spesso generati in questi dalla “curiosità”. Pesantissime le conseguenze su tutta la viabilità della mentre, almeno per il momento, i due feriti causati dagli scontri non sembrerebbero in condizioni serie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: doppio - incidente
