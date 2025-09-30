Doppio confronto con Milano per il Cisterna Volley | Un banco di prova importante

Prosegue la preparazione del Cisterna Volley in vista dell’inizio del campionato e dopo due giorni di riposo ieri la squadra è tornata ad allenarsi con una doppia seduta in palestra e con la palla. Si prosegue ora con le doppie sedute fino a venerdì, poi sabato mattina è prevista la partenza per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Doppio confronto con Milano per il Cisterna Volley: “Un banco di prova importante” - Alla vigilia delle due amichevoli in programma nel fine settimana parla Nicola Salsi: “Sarà un’occasione importante per capire, ancora meglio, a che punto è arrivato il nostro processo di crescita” ... Da latinatoday.it

