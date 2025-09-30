Doppietta Lautaro il Toro cala il tris in Inter Slavia Praga ma si fa male Thuram! Cos’è successo

Doppietta Lautaro: Inter Slavia Praga 3-0, il centravanti argentino entra nella storia dopo una notte stellare. Lautaro Martínez è stato il grande protagonista nella vittoria dell’ Inter contro lo Slavia Praga. Il capitano nerazzurro ha siglato una straordinaria doppietta che ha deciso il match e ha permesso alla squadra di consolidare il vantaggio, portando a casa i tre punti fondamentali per il cammino in Champions League. Con questa prestazione, Lautaro ha raggiunto un traguardo storico, diventando il primo giocatore dell’ Inter a segnare in ben sette edizioni diverse della competizione europea. 🔗 Leggi su Internews24.com

