Doppietta Lautaro il Toro cala il tris in Inter Slavia Praga ma si fa male Thuram! Cos’è successo

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppietta Lautaro: Inter Slavia Praga 3-0, il centravanti argentino entra nella storia dopo una notte stellare. Lautaro Martínez è stato il grande protagonista nella vittoria dell’ Inter contro lo Slavia Praga. Il capitano nerazzurro ha siglato una straordinaria doppietta che ha deciso il match e ha permesso alla squadra di consolidare il vantaggio, portando a casa i tre punti fondamentali per il cammino in Champions League. Con questa prestazione, Lautaro ha raggiunto un traguardo storico, diventando il primo giocatore dell’ Inter a segnare in ben sette edizioni diverse della competizione europea. 🔗 Leggi su Internews24.com

doppietta lautaro il toro cala il tris in inter slavia praga ma si fa male thuram cos8217232 successo

© Internews24.com - Doppietta Lautaro, il Toro cala il tris in Inter Slavia Praga ma si fa male Thuram! Cos’è successo

In questa notizia si parla di: doppietta - lautaro

Colombia, Uruguay e Paraguay qualificate. Lautaro supera Maradona, Messi doppietta e saluti

Inter-Slavia Praga 3-0, la cronaca LIVE: doppietta per Lautaro

LIVE Inter-Slavia Praga 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: doppietta di Lautaro e gol di Bisseck, i nerazzurri dilagano a San Siro

Una doppietta di McTominay manda a tappeto il Toro. E il Napoli stacca l'Inter in classifica - Bensì Scott McTominay che rifila una doppietta al Toro e fa volare il Napoli di Conte al primo posto in solitaria, tre punti ... Lo riporta rainews.it

Copa America, la doppietta al Perù lancia Lautaro: sempre più bassa la quota per il titolo di capocannoniere - Continua a crollare la quota di Lautaro Martinez come miglior marcatore della Copa America. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Doppietta Lautaro Toro Cala