Dopo l' alluvione i cittadini si mobilitano | al via la raccolta fondi per aiutare la popolazione di Meda
A una settimana dall’alluvione che ha travolto Meda lo scorso 22 settembre, a ulteriore sostegno dei cittadini ha preso avvio sulla nota piattaforma GoFundMe una campagna di raccolta fondi che in pochi giorni ha già raggiunto 7.710 euro. L'obiettivo è quello di sostenere e affiancare il fondo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - alluvione
Chiesa di Spazzate torna a splendere, prima messa dopo l’alluvione
Dopo l’alluvione all’Elba è ancora allerta arancione: maltempo Toscana, le zone a rischio
Elba, conta dei danni dopo l’alluvione. Terzo caso in pochi mesi, la situazione più grave a Forno
Usa, tre morti e diversi dispersi dopo alluvione in Arizona: le immagini della devastazione - facebook.com Vai su Facebook
Capri in ginocchio dopo l'alluvione di martedì: chiesto lo stato di calamità - X Vai su X
Niardo, tre anni dopo l’alluvione il bando per risarcire i privati - Dopo la «chiamata alla responsabilità» delle istituzioni da parte del sindaco Ivan Markus, a tre anni e due mesi dall’alluvione che spazzò via ferrovia e strade, distrusse case, attività commerciali ... Secondo giornaledibrescia.it
Ristori dopo l’alluvione . Nuova tranche di aiuti - C’è tempo fino al 7 novembre per presentare la richiesta di rimborso dei danni subiti. Segnala msn.com