Dopo l' alluvione i cittadini si mobilitano | al via la raccolta fondi per aiutare la popolazione di Meda

Monzatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A una settimana dall’alluvione che ha travolto Meda lo scorso 22 settembre, a ulteriore sostegno dei cittadini ha preso avvio sulla nota piattaforma GoFundMe una campagna di raccolta fondi che in pochi giorni ha già raggiunto 7.710 euro. L'obiettivo è quello di sostenere e affiancare il fondo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

