Dopo l' alluvione i cittadini si mobilitano | al via la raccolta fondi per aiutare la popolazione di Meda
A una settimana dall’alluvione che ha travolto Meda lo scorso 22 settembre, a ulteriore sostegno dei cittadini ha preso avvio sulla nota piattaforma GoFundMe una campagna di raccolta fondi che in pochi giorni ha già raggiunto 7.710 euro. L'obiettivo è quello di sostenere e affiancare il fondo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - alluvione
Chiesa di Spazzate torna a splendere, prima messa dopo l’alluvione
Dopo l’alluvione all’Elba è ancora allerta arancione: maltempo Toscana, le zone a rischio
Elba, conta dei danni dopo l’alluvione. Terzo caso in pochi mesi, la situazione più grave a Forno
Dopo che l'alluvione ha inghiottito Main Street, il panico si è diffuso nel quartiere. Ma Rosa, con stivali infangati e un cuore coraggioso, ha preso una pala e ha guidato i suoi vicini nella rimozione dei detriti. Mentre lavoravano, un debole lamento ha attirato la l - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l’@alluvione in #Romagna il punto su risarcimenti e ricostruzione. Domani, martedì 30 settembre un momento di informazione e confronto a seguito dell’approvazione del Decreto Legislativo nr.65/2025: https://confartigianato.ra.it/news.php?idnews=619 - X Vai su X
Niardo, tre anni dopo l’alluvione il bando per risarcire i privati - Dopo la «chiamata alla responsabilità» delle istituzioni da parte del sindaco Ivan Markus, a tre anni e due mesi dall’alluvione che spazzò via ferrovia e strade, distrusse case, attività commerciali ... Riporta giornaledibrescia.it
Ristori dopo l’alluvione . Nuova tranche di aiuti - C’è tempo fino al 7 novembre per presentare la richiesta di rimborso dei danni subiti. Da msn.com