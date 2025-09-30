Dopo la mozione di sfiducia ad Andrea Vricella Rosangela Macchia è il nuovo vicesindaco di Sant' Arsenio
Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale dopo la sfiducia di quasi tutti i consiglieri comunali nei confronti del vice sindaco Andrea Vricella accusato di non fare squadra.La decisioneCon provvedimento formale, il primo cittadino di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
