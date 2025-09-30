Dopo la Moldavia occhi su Praga Così Mosca tenta di condizionare le elezioni ceche

Diversa dalla Moldavia, ma altrettanto strategica, la partita che si gioca intorno alla tornata elettorale di Praga. Paese Nato e Ue da oltre vent’anni ma attraversato, oggi, da un’ondata di disinformazione senza precedenti. Secondo il think tank investigativo Voxpot, più di 5.000 articoli al mese, tradotti o prodotti localmente, rimbalzano sui siti cospirazionisti, rilanciando narrazioni del Cremlino. A pochi giorni dalle urne, il premier Petr Fiala (centrodestra, pro-Ucraina, promotore di una iniziativa europea per fornire munizioni a Kyiv) è incalzato dal miliardario populista Andrej Babiš. L’ex premier, oggi in testa ai sondaggi, promette “pace con la Russia”, critica le spese militari e ammicca a Orbán e Fico, gli alleati più filoputiniani all’interno del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

