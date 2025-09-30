Dopo la legionella in via Rizzoli ancora problemi con l' acqua | la denuncia
Dopo i casi di legionella, gli interventi e lo stop all'erogazione dell'acqua, ancora problemi negli stabili di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli a Milano. A denunciare quanto sta accadendo è Mattia Ferrarese, consigliere del Municipio 3. “Si registrano ancora gravi disagi legati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Duecento famiglie delle case popolari di via Rizzoli senz’acqua calda dopo il caso legionella - Rifatto l’impianto, in corso le verifiche Mm: entro il 15 ottobre servizio ripristinato. Si legge su msn.com