Dopo il caos sul viale della Libertà arriva l' ordinanza con le modifiche ecco come cambia la viabilità

Riapre al transito via Pola ma ci sono anche altre modifiche alla viabilità per fronteggiare i disagi per gli automobilisti che si sono verificati a causa dei lavori legati all'efficientamento ai fini del riuso delle acque meteoritiche provenienti dai sistemi esistenti di raccolta e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lavori anti allagamenti in viale della Libertà. Dopo il caos riapre via Pola - Fino a stamattina il caos tra Paradiso e Giostra, in direzione centro, soprattutto a causa della chiusura di via Pola, per i lavori anti allagamenti in viale della Libertà. Scrive msn.com

