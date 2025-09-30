Dopo 8 anni riapre il Teatro della Società | Fondazione da sostenere
Il 29 novembre verrà inaugurato e riaperto al pubblico il Teatro della Società di Lecco. Questa è una bella notizia per tutti coloro che amano il teatro e la cultura. Vorrei ripercorrere brevemente il percorso iniziale che ha portato alla chiusura del teatro. Il teatro è stato chiuso il 31 maggio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dopo 8 anni di lavori riapre il Teatro della Società, inaugurazione il 29 novembre - L’annuncio del sindaco Gattinoni stamattina, in apertura di una conferenza stampa “Venerdì verranno tolti i ponteggi. Riporta msn.com
Sisma, dopo 9 anni riapre sede Istituto tecnologico San Severino - Una storia che sembrava infinita, iniziata con il terremoto del 2016 e segnata poi da contenziosi e stop burocratici, ora risolti dal Commissario per la ricostruzione. Come scrive ansa.it