Dopo 20 anni i Simpson tornano al cinema ma sarà un successo o un clamoroso flop?

Woo hoo! Preparatevi a intonare il celebre urlo di Homer Simpson, perché la famiglia più gialla e disfunzionale d'America sta per fare il suo trionfale ritorno sul grande schermo. Dopo un'attesa lunga due decenni, un nuovo film dei Simpson è ufficialmente in lavorazione, come segnala Variety, e ha già una data di uscita fissata per il 23 luglio 2027. L'annuncio, giunto a sorpresa da Disney e 20th Century Studios, ha scosso il mondo dell'intrattenimento, non solo per il peso del franchise, ma anche per un dettaglio non da poco. Il sequel ha preso il posto di un progetto Marvel senza titolo, precedentemente fissato per quella data.

