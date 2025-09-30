Il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe (MCU) ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan: alcuni sono entusiasti di rivedere l’attore che ha interpretato Iron Man, mentre altri temono che questa scelta possa indicare un eccessivo sfruttamento del franchise. In questo contesto, si propone un approfondimento su un possibile nuovo ruolo per Downey Jr., che potrebbe rappresentare una naturale evoluzione della sua carriera all’interno dell’universo Marvel, grazie alle sue capacità attoriali e alla forte carica simbolica associata al personaggio. perché Robert Downey Jr. dovrebbe interpretare il Doombot C-53. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Doombot c-53: il ruolo di robert downey jr. nell’mcu