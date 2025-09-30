Donne elette nelle Marche una debacle | solo 6 su 30 consiglieri
Ancona, 30 settembre 2025 – Una donna su cinque. Il Consiglio regionale delle Marche dei prossimi cinque anni sarà principalmente maschile. Salvo possibili modifiche - una su tutte la decisione del candidato dem Matteo Ricci di restare all'europarlamento - sui 30 consiglieri che siederanno sugli scranni di Palazzo Leopardi saranno solo 6 le donne, il 20% del totale. Tre in maggioranza: Silvia Luconi e Francesca Pantaloni per Fratelli d'Italia e Jessica Marcozzi per Forza Italia. Tre all'opposizione: Micaela Vitri (riconfermata) e l'ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli per il Pd e Marta Ruggeri (riconfermata) per il M5s. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: donne - elette
