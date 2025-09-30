Donne e lavoro | ecco Pathway Donne il progetto per creare nuove opportunità
Legnano – Valorizzare le proprie esperienze di cura e trasformarle i n competenze utili per la ricerca di lavoro o per avviare un percorso di auto imprenditorialità. È questo il cuore del laboratorio gratuito del percorso Pathway Donne, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano, pensato per donne over 30 con responsabilità di cura familiari che desiderano rientrare nel mercato del lavoro o intraprendere un nuovo cammino professionale dopo un periodo di inattività o di scoraggiamento. Lo scorso 16 settembre si era tenuto il primo step del percorso ora arrivato alla parte operativa, concretizzatosi in un webinar gratuito rivolto allo stesso target di donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: donne - lavoro
Donne e lavoro, solo il 3% ai vertici delle aziende. E ancora troppe mamme devono scegliere tra carriera e figli
Ucraina: il lavoro invisibile delle donne, che pagano il prezzo più alto del conflitto
La lavanderia che offre lavoro alle donne vittime di violenza
Il lavoro non retribuito è un aspetto significativo della disuguaglianza di genere in Europa, con le donne che in media vi dedicano due ore in più al giorno rispetto agli uomini. Le differenze nel divario seguono tendenze regionali, modellate da stereotipi e norm - facebook.com Vai su Facebook
Esiste la solidarietà tra donne nel lavoro e nella scuola secondo voi? $Mattino5 - X Vai su X
Lo smart working crea lavoro per donne, Sud Italia e aree meno popolate: lo studio di Bankitalia - Il lavoro da remoto non è stato soltanto una risposta d'emergenza alla pandemia, ma un fattore strutturale capace di ampliare la partecipazione al mercato del lavoro in Italia. Lo riporta corriere.it
Potere femminile e mondo del lavoro. La voce delle donne racconta traguardi raggiunti e nuove sfide - Legnano, l’incontro “Oltre il caos” di Confindustria Alto Milanese si terrà il 1° ottobre al Museo Fratelli Cozzi. Da msn.com