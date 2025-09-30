Donne e lavoro | ecco Pathway Donne il progetto per creare nuove opportunità

Legnano – Valorizzare le proprie esperienze di cura e trasformarle i n competenze utili per la ricerca di lavoro o per avviare un percorso di auto imprenditorialità. È questo il cuore del laboratorio gratuito del percorso Pathway Donne, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano, pensato per donne over 30 con responsabilità di cura familiari che desiderano rientrare nel mercato del lavoro o intraprendere un nuovo cammino professionale dopo un periodo di inattività o di scoraggiamento. Lo scorso 16 settembre si era tenuto il primo step del percorso ora arrivato alla parte operativa, concretizzatosi in un webinar gratuito rivolto allo stesso target di donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it