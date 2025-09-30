Donne e agricoltura il sessismo che resiste La denuncia | I fornitori chiedono ancora di padri o mariti

Il settore è ancora maschile e fatica a valorizzare le competenze femminili. La testimonianza di un'allevatrice bergamasca su Instagram: "Trattata come un'agri-influencer mantenuta". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Donne e agricoltura, il sessismo che resiste. La denuncia: “I fornitori chiedono ancora di padri o mariti”

Anche l’agricoltura oggi è 4.0. E sono sempre di più le donne che vi lavorano. Con specializzazioni che guardano al futuro. Come quelle che abbiamo incontrato

Donne e agricoltura, numeri in crescita e nuovi orizzonti. Agrofutura, l’importanza di fare squadra - “Se parliamo di agricoltura non possiamo non parlare di donne – sottolinea Manetti, da anni impegnata alla valorizzazione dell’universo femminile e ideatrice del festival Toscana delle Donne – I ... Riporta lanazione.it