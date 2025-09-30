Donnarumma lascia increduli gli inglesi hanno scoperto la sua età | Puoi controllare su Google?

Donnarumma stupisce tutti anche extra campo, le leggende del calcio inglese sono incredule e chiedono l'intervento di Google per verificare che le informazioni sull'età siano vere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donnarumma Juventus, il PSG non lascia e rilancia: nei prossimi giorni fissato un incontro per cercare un’intesa per…La ricostruzione della situazione

Donnarumma, il Psg manda un altro segnale al portiere accostato alla Juve! Il gesto delle ultimissime ore non lascia più dubbi sul suo futuro

Donnarumma mette le cose in chiaro: «Qualcuno ha deciso che non potrò fare più parte del PSG, è una decisione che mi lascia deluso e amareggiato. Giocare per questo club è stato un onore immenso»

Il portiere della Nazionale italiana giocherà in Premier League: intesa raggiunta tra PSG e Manchester City per il trasferimento di Gigio #Donnarumma, che lascia la Ligue 1 dopo 4 stagioni - X Vai su X

Casarano-Salernitana 2-2, pagelle: Donnarumma mostruoso, Villa certezza, male Frascatore e Anastasio Un pari d'oro firmato da Quirini al 95', tra errori difensivi e un portiere granata in giornata super di Massimiliano Catapano Al "Capozza" finisce 2-2 un ma - facebook.com Vai su Facebook

Donnarumma lascia increduli gli inglesi, hanno scoperto la sua età: “Puoi controllare su Google?” - come nel caso di cinque leggende del calcio inglese (Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher, Jill Scott, e Ian Wright), può lasciare a bocca aperta e richiedere un aiuto extra. Secondo fanpage.it

L’esilarante video di Donnarumma mentre si presenta al Manchester City: “Che inglese amico!” - Gigio Donnarumma si appresta a vivere la sua seconda esperienza all'estero dopo quella al PSG. Si legge su fanpage.it