Donna uccisa nel Beneventano morto anche il figlio
Non è chiaro se i due figli siano stati colpiti nell'abitazione o se l'uomo li abbia colpiti durante il tragitto fino a Campobasso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Fermato il marito della donna uccisa a colpi di pietra. I figli con lui, uno è morto - È stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. Lo riporta msn.com
Donna uccisa a colpi di pietra in provincia di Benevento, fermato il marito. I figli in auto, uno è morto - L'aggressione a Paupisi, la vittima è stata colpita in testa. Riporta ansa.it