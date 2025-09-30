Donna uccisa nel Beneventano morto anche il figlio

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è chiaro se i due figli siano stati colpiti nell'abitazione o se l'uomo li abbia colpiti durante il tragitto fino a Campobasso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

donna uccisa beneventano mortoFermato il marito della donna uccisa a colpi di pietra. I figli con lui, uno è morto - È stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. Lo riporta msn.com

donna uccisa beneventano mortoDonna uccisa a colpi di pietra in provincia di Benevento, fermato il marito. I figli in auto, uno è morto - L'aggressione a Paupisi, la vittima è stata colpita in testa. Riporta ansa.it

